‘Dünyanın en uzun burunlu adamı’ Mehmet Özyürek, hayatını kaybetti

‘Dünyanın en uzun burunlu adamı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Mehmet Özyürek, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Guinness World Records



İlk kez 1997 yılında Rize’de düzenlenen uzun burun yarışmasında adını duyuran Özyürek, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin en uzun burunlu kişisi seçilmişti.

Guinness’in dikkatini çekerek takibe alınan Özyürek, ‘dünyanın en uzun burunlu adamı’ olarak tescillenerek 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’ne beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.