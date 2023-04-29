Dünyanın en pahalı özel mücevher koleksiyonu satışa çıkıyor

Geçen yıl ölen Avusturyalı milyarder Heidi Horten’ın mücevher koleksiyonunun toplam değerinin Elizabeth Taylor’ın rekorunu kıracağı tahmin ediliyor.

Heidi Horton geçen aynı zamanda bir sanat koleksiyoneriydi

Önümüzdeki Mayıs ve Kasım aylarında, Cenevre’deki Four Seasons Hotel des Bergues’de yapılacak bir dizi çevrimiçi müzayedede dünyanın en pahalı mücevher koleksiyonu satışa çıkıyor.

Geçen yıl 81 yaşında ölen sanat koleksiyoneri Heidi Horten’ın 700 parçalık koleksiyonunda, dünya çapındaki tasarımcıların nadir parçaları var.

CNN.com’un haberine göre müzayedenin toplam 150 milyon doların üzerinde gelir getirmesi ve Elizabeth Taylor’ın 2011’de satılan koleksiyonunun 116 milyon dolarlık rekorunu kırması bekleniyor. Elde edilen gelir Heidi Horten Vakfı’na aktarılacak.

Fotoğraflar: Christie’s

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Horten AG’nin varisiydi

Öldüğünde 3 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Heidi Horten’ın ilk kocası Helmut Horten, Alman perakende zinciri Horten AG’nin kurucusuydu. Heidi Horten servetinin önemli bir kısmı buradan elde etti. Ancak Horten ailesinin Nazi döneminde zorla satılan Yahudi işletmelerini satın alarak zenginleştiği bildirildi.

Bu nedenle Christie’s açık artırma gelirlerinin bir kısmını Yahudi soykırımı konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışalayacağı söyledi.