Dünyanın en pahalı dondurması: Beyaz Gece

Bir Japon gıda markasının ürettiği ‘Beyaz Gece’ dünyanın en pahalı dondurması rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Guinness

Cellato dondurma markasının ürettiği ‘Byakuya‘ (Beyaz Gece), 880 bin yen (yaklaşık 126 bin lira) porsiyon fiyatıyla Guinness rekorları arasına girdi.

CNN.com’un haberine göre ‘Byakuya’yı bu kadar pahalı yapan içeriğinde; İtalya’nın en iyi beyaz trüf mantarı, iki çeşit peynir ve sakenin yapım sürecinde elde edilen macun benzeri ‘sakekasu’ ve yenilebilir bir altın yaprak var.

Bu İtalyan dokunuşundan ve şirketin adından da anlaşılacağı gibi Byakuya, İtalyan usulü ‘gelato’ dondurma ailesinden.

Cellato’dan bir yetkili, Guinness World Records’a verdiği demeçte, ‘İstedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını’ söylüyor. Şirket misyonunu, ‘yalnızca pahalı tatlılar yapmak değil, Avrupa malzemeleriyle geleneksel Japon yemeklerini birleştirmek’ olarak açıklıyor.

Japonya’da satışa sunuldu

Cellato’nun web sitesine göre dondurma Japonya’da ‘nasıl tüketileceğine dair bir notla’ satışa sunuldu. El yapıma bir kaşıkla birlikte gelen dondurmanın, üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılmak suretiyle yenmesi tavsiye ediliyor.