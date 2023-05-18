100 saat hiç durmadan yemek pişirdi

Nijeryalı şef Hilda Effiong Bassey, dünya rekoru kırmak için 100 saat boyunca hiç durmadan yemek pişirdi; Guinness rekoru yolda.

Şef Hilda Effiong Bassey, ‘Hilda Baci’ olarak biliniyor. Fotoğraf: Naijnaira.com

Sosyal medyada Hilda Baci olarak tanınan şef, geçen hafta Nijerya’nın Lagos şehrinde perşembe başlayıp pazartesiye kadar devam ettiği maratonda ülke mutfağına ait 50’den fazla tarifle yemek pişirdi.

Amaç, 2019’da Hintli şef Lata Tondon’un 87 saat 45 dakikalık rekorunu kırmaktı. Görünen o ki rekor kırıldı, iş Guinness’in resmi onayına kaldı.

Bassey, CNN’e yaptığı açıklamada, rekor denemesi sırasında gücünü Nijerya yemeklerini dünyaya tanıtma arzusundan aldığını söyledi: “Nijerya mutfağı dünyanın en iyisi. Ne kadar çok tarif yayılırsa, o kadar çok insan denemek isteyecektir” dedi. Bassey’e ülkenin her yanından gelen destekçiler de moral verdi.

Baharatlı lezzetler tropikal meyveler

Nijerya mutfağı, Batı Afrika ülkesini oluşturan yüzlerce etnik grubun yemeklerinden oluşuyor. Aromalı soslarında ve çorbalarında fıstık yağı, baharatlar ve otlar kullanılıyor. Ülkede; ananas, Hindistan cevizi, muz ve mango gibi tropikal meyveler bolca tüketiliyor.