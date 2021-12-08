Dünyanın en iyi barları listesinde ilk 50’de 17 ülkeden mekanlar yer aldı. Avustralya, Hindistan, Meksika, Rusya, Arjantin, İsveç, İspanya, Çin ve BAE’ye yayılmış 18 yeni bar da listeye ilk kez girdi.

Fotoğraf: Connaught Bar

Britanya’nın başkenti Londra listede ilk ikiye adını yazdırdı. Üçüncü sırada İspanya’nın Barselona şehrinden bir bar var.

Sanpellegrino içecek grubunun desteğiyle hazırlanan listede Londra’daki Connaught Bar, zirvedeki yerini korudu. Ünlü mimar David Collins tarafından 2008’de restore edildikten sonra açılan bar 1815’te hizmete giren Prince of Saxe-Coburg’un devamı beş yıldızlı bir otelin içinde yer alıyor.

Alex Kratena’nın Londra’nın en eski caddelerinden birisinde yer alan Tayēr + Elemantary, ikinci sırada yer alarak listeye en üstten giren bar oldu.

Hong Kong’daki Coa, Asya’nın en iyisi olurken, Dubai’deki Zuma da Ortadoğu ve Afrika’nın en iyi barı unvanını elde etti.

İlk 30 şöyle: