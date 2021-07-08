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Yaramazlara biraz batar!

Dünyanın en büyük kirazı

İtalyan çiftçiler 33 gramlık kirazla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: Guinness World Records
Fotoğraf: Guinness World Records

Hava koşulları nedeniyle olumsuz günler geçiren ülkede şubat ayında tescil edilen bir önceki rekor da yine bir İtalyan çiftçiye aitti ve 26.45 gramdı.


The Guardian’ın haberine göre rekor, kiraz üretimiyle ünlü Torino’nun yaklaşık 4 mil güneydoğusundaki Piedmont’tan geldi. Rekorun sahibi ‘Carmen’ kirazı Alberto ve Giuseppe Rosso tarafından yetiştirildi. Rosso ailesi bir asırdan fazla bir süredir kiraz yetiştiriyor.

Alberto Rosso, la Repubblica’ya verdiği demeçte “Birkaç yıldır Carmen kirazlarımızın boyut olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabındaki standartlarda olduğunu fark ettik. Bu yıl kötü bir sezon olsa da, işleri en doğru şekilde yapmaya karar verdik ve bir uzmanlar paneli topladık” dedi.

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