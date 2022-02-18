İsrailli bir çiftçi dünyanın en büyük çileğini yetiştirdi.

Fotoğraflar: Guinness Rekorlar Kitabı

Chahi Ariel adlı çiftçinin rekoru Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından tescil edildi.

İsrail’deki tarımla ilgili araştırmaların yapıldığı Volcani Enstitüsü’nde görevli araştırmacılardan Nir Dai, yerel ‘Ilan’ tipi çileğin normal çileklerin beş katı, 289 gram ağırlığında olduğunu söyledi. Dev çileğin boyu 18 santimetre, çapı ise 34 santimetre.

Geçen yıl, ailesiyle beraber çalıştığı çiftlikte yetiştirdiği çileklerin büyüklüğünü görünce rekor kırabileceğini umut eden Ariel çok mutlu olduğunu söyledi.

Rekor kırdığının teyit edildiğini öğrendikten sonra ailece kutlama yaptıklarını gülüp eğlenip şarkılar söylediklerini belirten Ariel, “Bu haberi uzun zamandır bekliyorduk” dedi ve çileği ‘kanıt’ için buzlukta sakladığının altını çizdi.

Çiftlikteki çileklerin geçen yıl normalden büyük olmasının nedeniyse Guinness Rekorlar Kitabı’nda, alışılmadık soğuk havanın olgunlaşma sürecini yavaşlatması ve bu nedenle meyvelerin ağırlığının artması olarak açıklandı.

Daha önce rekor 2015’te 250 gramlık çilek yetiştiren bir Japon çiftçiye aitti.