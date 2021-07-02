Dünyanın en büyüğü olacak: Yat apartmanda 11 milyon dolardan başlayan fiyatlarla daire fırsatı!

Süper mega yatları unutun. Somnio isimli yat 2024’te yüzmeye başladığında 222 metre boyuyla dünyanın en uzunu olacak. Üstelik bu yatı özel kılan sadece devasa boyutu değil.

Fotoğraflar: Winch Design

İsmi Latince rüya anlamına gelen yat aslında lüks bir ‘apartman‘. Altı katlı dev yatta 39 daire olacak. Yat sakinlerine ayrıca ‘apartman‘ sakinleri için restoranlar, barlar, 10 bin şişelik şarap mahzeni ve kumsal gibi imkanlar sunulacak.

İsveçli Winch Design ve Tillberg Design tarafından tasarlanan yatı Norveçli şirket VARD inşa edecek. Maliyeti yaklaşık 600 milyon dolar olacak.

Bu çok özel yatta daire almak için başlangıç fiyatı olan 11 milyon dolarınız (96 milyon lira) olması da yeterli değil. Satışlar davet ya da tavsiye yoluyla yapılacak. CNN Travel’a konuşan projenin sözcüsü bazı dairelerin çoktan satıldığını söyledi.

Somnio’nun tasarımcıları, lüks mülkleri satın alanların yedi yıldızlı bir otelle aynı düzeyde hizmet alacağını belirtti.

Pandemin gölgesinde sağlıkla ilgili endişeler de dikkate alınmış. Yatın yaratıcıları dünya standartlarında sağlık bakım hizmetleri olacağını belirterek, yat sakinlerinin salgın ve diğer küresel sağlık risklerinden uzak durma avantajına sahip olacağını vurguladı.

Somnio’nun kurucu ortağı kaptan Erik Bredhe yatta ev sahibi olma deneyimini şu sözlerle anlattı: “Titiz standartlara göre tasarlan Somnio, dünyadaki tek konut süper yat olacak. Ev sahipleri özel olarak seçilmiş bir mürettebat ve bu nitelikteki bir yata yakışan deneyimler ve özenle seçilmiş destinasyonlardan oluşan bitmeyen bir küresel güzergahla denizde eşsiz bir hayat yaşatacak.”

Temelde bir yaşam alanı olmakla birlikte Somnio için sürdürülebilirliğin odak noktası olacağı ve bilim insanlarına okyanuslarda araştırma yapması için yardımcı olacağı belirtildi.