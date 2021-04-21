Dünyanın ‘en akıllı’ adamı: 15 yılda tek bir gün işe gitmeden 538 bin avro maaş almış

İtalya’da bir hastane personeli 15 yıl boyunca tek bir gün işe gitmemiş ama her ay başı maaşını tıkır tıkır almış. Toplam para az buz da değil üstelik: Tam 538 bin avro. Yani yaklaşık 5 milyon 305 bin lira.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

BBC’nin aktardığına göre adam Puglia bölgesinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi’nde memur olarak çalışırken 2005 yılında bir gün işe gitmeyi bırakmış.

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Ayrıca, İtalyan adam foyası meydana çıkmasın diye disiplin raporu hazırlamaması için müdürünü tehdit etmekten de geri durmamış.

Söz konusu müdür emekli olduktan sonra yerine gelen müdür de adamın yokluğunu ‘fark etmemiş.’ İnsan kaynakları bölümünün de ruhu duymamış,

Dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan adamla birlikte hastanedeki altı idareci de ‘devamsızlık’ suçlamasıyla soruşturuluyor.