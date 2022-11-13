Dünyadan Taksim’deki bombalı saldırıyla ilgili taziye mesajları

Dünya ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu’ndaki patlamayla ilgili taziye ve kınama mesajları yayımladı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile kabinedeki diğer bakanlar, İstanbul’daki patlama nedeniyle birer mesaj yayımlayarak üzüntü, taziye ve dayanışma duygularını Türkiye’ye iletti

Yunanistan

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Twitter’daki paylaşımında, “Kişisel olarak ve Yunan halkı adına, kurbanların ailelerine en derinden taziyelerimi iletiyorum ve yaralananlar için de acil şifa diliyorum” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter’dam, patlama nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek saldırıda yaralananlar için acil şifa diledi.

Miçotakis mesajında, “Kurbanların ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Yunanistan her tür terörizmi kesin bir şekilde kınıyor” ifadelerine yer verdi.

İsrail

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter’dan taziyelerini iletilerek, “Birlikte, terörün başını çektiği her yerde güçlü bir şekilde savaşacağız” dedi: “İsrail Hükümeti adına, İstanbul’da meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Türk halkına taziyelerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine de desteğimi iletiyorum.”

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mesajını Twitter’dan Türkçe yazdı: “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.”

Almanya

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisi’nin açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini iletti.

Steinmeier mesajında, patlama haberinden dolayı ‘sarsıldığını’ belirterek, “Düşüncelerim kurbanlarla ve onların yakınlarıyla. Tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şok anında Almanlar olarak İstanbulluların ve Türk halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

ABD

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında şunları dedi: “ABD, bugün İstanbul’da meydana gelen şiddet eylemini şiddetle kınıyor. Düşüncelerimiz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız.”

Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Rusya

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rus haber ajansı Ria’ya yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin siyasi tahminlerde bulunmanın henüz erken olduğunu belirterek, “Türk halkı ve kadim İstanbul sakinlerine en içten başsağlığı diliyorum” dedi.

Kosaçev, ‘terörün milliyeti ve sınırı olmadığını’ söyleyerek “Son yıllarda tarihin gösterdiği gibi, bu tür saldırıların kurbanı her ülke ve her halk olabilir” dedi.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Twitter’dan şunları yazdı: “Hükümet ve Gürcistan halkı adına, İstanbul’daki patlamayla ilgili Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyorum. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz, Türkiye için dua ediyoruz.”

Hindistan

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter paylaşımında yaralılara acil şifa dileyerek, “Hindistan, bugün İstanbul’daki üzücü patlamada hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine en derin taziyelerini iletiyor” dedi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter paylaşımında 13 Kasım 2015’te Paris ve banliyösü Saint-Denis’deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Fransız ulusu için sembolik bir günde, Türk halkının, saldırıyla sarsıldığını söyledi.

Açıklamada, “Türklere: Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız” ifadesine yer verildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında ‘bombalı saldırının şiddetle kınandığı’ belirtildi.

Açıklamada, ‘Katar’ın, güvenlik ve istikrarı korumak için aldığı tedbirlerde Türkiye’nin yanında olduğu’ kaydedildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ‘dost Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan terör saldırısının kınandığı’ aktarıldı.

“Türkiye’nin terörle mücadelede başarılı olacağına inanıyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, Filistin’in, ‘bu zor gününde Türkiye’nin yanında olduğu’ belirtildi.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ‘şiddetin ve terörün her türlüsünün karşısında olduğu’ belirtildi.

Polonya

Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabındaki paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaralılar ve aileleriyle. Türkiye’deki yetkilileri ve vatandaşları dayanışma içinde olduğumuz konusunda temin etmek isteriz” ifadeleri yer aldı.

Britanya

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter’daki paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.

Britanya’nın ‘terörle mücadele’de Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Wallace, ülkesinin saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileklerini aktardı.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Erdoğan’a gönderdiği mesajda, İstiklal Caddesi’ndeki patlama haberini derin endişe ve üzüntüyle öğrendiğini söyleyerek “Ölenlerin ailelerine, size (Erdoğan) ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımızla yanınızdayız” dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğine ait hesapları etiketlediği Twitter paylaşımında, “İstanbul’daki trajik saldırı bizi derinden sarstı. Sivillere yönelik bu vahşi saldırı, hepimize yapılmış bir saldırır. Gücünüzle bu zor anın üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Bosna Hersek yanınızda” sözlerine yer verdi.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları yazdı: “Kendi adıma ve Saraybosna Belediyesi adına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türk halkına taziyelerimi sunar, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını temenni ederim. Şehirlerimizin kanıtlanmış dostluğu ve iki ülke arasındaki işbirliği doğrultusunda Saraybosna ve Bosna Hersek vatandaşlarının güçlü desteğine güvenebilirsiniz.”

Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “İstanbul şehir merkezinden gelen şok edici görüntülerle derinden sarsıldık. Kendim ve Sırbistan vatandaşları adına, yaşamını yitirenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Hükümetine en derin taziyelerimi iletmek istiyorum. Yaralılara acil şifa diliyoruz” dedi.

Karadağ

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic görüntülerin kendilerini dehşete düşürdüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Hırvatistan

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda, Hırvat Bakan Gordan Grlic Radman’ın, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği ve Hırvat halkının Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu mesajı verildi.

İsviçre

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabındaki paylaşımda, bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Cassis, İsviçre’nin, Türkiye’yle tam dayanışma içerisinde olduğunu da ifade etti.

Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da “İstanbul’daki korkunç şiddet eylemi beni üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız Türkiye halkıyla” dedi.

Letonya

Letonya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasındaysa “Türkiye’de meydana gelen trajik patlama haberinden dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Kurbanların ailelerine ve sevenlerine en içten taziyelerimizi sunarız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” dendi.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Bakanlığın açıklamasında “İtalya, bugün İstanbul’u sarsan alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Olaydan etkilenenlerin aileleriyle dayanışma içinde olan İtalya, yaralılara acil şifalar diliyor. İtalya, Türk halkına yakınlığını bir kez daha teyit etmekte ve (Paris’teki 2015 yılındaki saldırı) Bataclan katliamının yıl dönümünde terörle mücadeledeki kararlığını bir kez daha teyit etmektedir” dendi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, patlamada herhangi bir ölen ya da yaralı İtalyan olmadığını bildirdi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Ölenlerin ve yaralananların olduğu İstanbul’daki patlamayı kınıyoruz. Böyle elim durumlarda Türkiye’yle tam dayanışma içerisindeyiz” dendi.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, patlamanın ardından Erdoğan’ı arayarak, kendisiyle ve Türk halkıyla ‘dayanışma içerisinde olduklarını’ iletti.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı, “İstanbul’un merkezindeki Taksim bölgesinde meydana gelen, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkıyla dayanışma içerisinde oldukları ifade edilerek, taziye dileğinde bulunuldu.

Macaristan

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Facebook hesabındaki açıklamada, “İstanbul’da bugün öğleden sonra meydana gelen kanlı patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.

Romanya

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, Twitter’daki mesajında, İstanbul’dan gelen korkunç haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek “Bu trajedide yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Romanya, bu zor zamanda Türkiye halkının yanındadır” dedi.

İsveç

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Twitter’dan, “İstanbul’un göbeğinde bugünkü patlama haberiyle derinden sarsıldık. Düşüncelerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle. Türkiye’nin yanındayız” dedi.

Slovenya

Slovenya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından, ‘Slovenya’nın Türkiye’nin yanında olduğu’ yazıldı.

Bakanlık, “İstanbul’daki korkunç saldırıda hayatını kaybeden masum kişilerin ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski taziye mesajını Türkçe ve yerel dilde yayınladı.

Pendarovski sosyal medya hesabında, “İstanbul’da meydana gelen korkunç patlamanın ardından bu zor anlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum” diye yazdı.

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Twitter hesabından, “Düşüncelerimiz ve dualarımız bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen ölümcül patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların aileleriyle. Türkiye’nin yanındayız ve masum insanlara zarar vermeyi amaçlayan her türlü eylemi kınıyoruz” mesajını paylaştı.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İstiklal Caddesi’ndeki patlama haberini üzüntüyle öğrendiklerinin altını çizerek, “Düşüncelerimiz, kurbanlar ve yaslı ailelerle, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor dönemde Türkiye halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.