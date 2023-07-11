Dünyada ilk: Trans kadın Rikkie Valerie Kolle, Hollanda Güzeli seçildi

Hollanda’da düzenlenen güzellik yarışmasını 22 yaşındaki trans kadın Rikkie Valerie Kolle kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.

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İlk kez bir trans kadın Miss Hollanda tacını taktı. Güzellik yarışmalarında tarihe geçen Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak ülkesini Miss Universe’de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil edecek.

Kolle, birincilik heyecanını “Başardım. O kadar gururlu ve mutluyum ki bunu tarif bile edemiyorum” sözleriyle paylaştı.

Kolle, aralık ayında El Salvador’da düzenlenecek Miss Universe’de yarışacak ikinci trans kadın olacak.

İspanyol Angela Ponce, 2018’de Miss Universe’de yarışan ilk trans birey olmuştu.