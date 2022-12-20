Dünyada ilk kez: Britanya’da kalp hastası bebek, plasentadan alınan kök hücreyle tedavi edildi

Britanya’da Bristol Kalp Enstitüsü’nde kök hücre araştırmaları yürüten konjenital (doğumsal) kalp hastalıkları uzmanı Prof. Massimo Caputo, ‘kök hücre iskelesi’ yöntemiyle, bugün iki yaşında olan Finley adlı çocuğun ‘muhtemelen hayatını kurtardıklarını’ söyledi.

Annesi Melisa’yla poz veren Finley, mutlu bir bebek olarak büyüyor. Fotoğraf: BBCTürkçe

BBC Türkçe’nin haberine göre, Finley, kalp damarlarındaki sorun nedeniyle ilk kez dört günlükken açık kalp ameliyatı oldu. Fakat ameliyat sonuç vermedi ve kalbinin sol bölümüne kan gitmediği için Finley’in durumu kötüleşti.

Annesi Melisa, “Her türlü kötü olasılığa kendimizi hazırlamıştık” diyordu. Çünkü 12 saat sonra ameliyattan çıktığında Finley’in kalbi ve akciğerleri işlevini yerine getiremiyordu. Bu yüzden makineye bağlandı. Doktorlar Finley’in geleneksel yollarla tedavisinin mümkün olmadığına karar verdi.

Bu sırada devreye konjenital (doğumsal) kalp hastalıkları uzmanı Prof. Massimo Caputo girdi. Plasenta bankasından alınan kök hücreler, Prof. Caputo tarafından, hasarlı kalp damarlarının gelişmesini sağlayabileceği umuduyla doğrudan Finley’in kalbine enjekte edildi.

Finley’in kalp kasına enjekte edilen milyonlarca allojenik hücre, Londra’daki Royal Free Hastanesi’nde büyütüldü. Vücut tarafından reddedilmeyen dokuya dönüşebilme yeteneği olan allojenik hücreler, Finley’nin örneğinde hasarlı kalp kasını canlandırdı.

“İlaçlarını kestik, solunum cihazından çıkardık ve taburcu ettik. Finley şimdi mutlu bir bebek olarak büyüyor” diyen Prof. Caputo, bu teknolojinin, kalp hastası olarak doğan bebeklerin geçirecekleri ameliyat sayısını düşürebileceğini söylüyor.

Prof. Massimo Caputo, yöntemin kalp hastası doğan bebekler için ameliyat sayısını düşürebileceğini söylüyor.

Biyo- yazıcılar kullanılarak yapılıyor

Biyo-yazıcılar kullanılarak yapılan kök hücre iskeleleleri, hasarlı kalp kapakçılarındaki anomalileri ortadan kaldırmak ve iki odacık arasındaki delikleri onarmak için kullanılıyor.

Kalp hastası bebeklerde normalde yapay doku kullanılıyor. Fakat bunun başarısız olma olasılığı var. Bu dokular, çocuklarla birlikte büyümediği için yeni operasyonlar gerekiyor.

Prof. Caputo, başarılı laboratuvar deneylerinin ardından kök hücre ‘yamalarının’ klinik denemelerinin iki yıl içinde başlayacağını söyledi.