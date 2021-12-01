Dünyada 2,9 milyar insanın hala internete erişimi yok

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya nüfusunun tahmini yüzde 37’sine tekabül eden 2,9 milyar insanın hala interneti hiç kullanmadığını bildirdi.

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ITU’nun dünyada internet kullanımına ilişkin raporuna göre Covid-19 salgını nedeniyle internet kullanımı yaygınlaştı ancak en fakir ülkeler bu konuda hala çok geride.

Rapora göre internet kullanan tahmini insan sayısı 2019’da 4,1 milyardan 2021’de 4,9 milyara çıktı.

Raporda halen çevrimdışı 2,9 milyar insan olduğu belirtilirken, bunların tahminen yüzde 96’sının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı kaydedildi. 4,9 milyar internet kullanıcısının yüz milyonlarcasının da internete nadiren bağlandığı ve bağlantı hızlarının düşük olduğunun altı çizildi.

ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao’nun raporla ilgili “Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrim içiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var” dedi.