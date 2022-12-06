2022 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Katar’da düzenlenen turnuvada 3-4-5 ve 6 Aralık’ta oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Fas ve Portekiz, çeyrek finale yükseldi.
Son 16 turu müsabakalarında toplam 28 gol atıldı. Bu karşılaşmalarda altı takım normal süre, iki ekipse penaltı atışları sonucunda çeyrek final bileti aldı.
Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri ve müsabakaların programı şöyle:
9 Aralık Cuma:
18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)
22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)
10 Aralık Cumartesi:
18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)
22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)