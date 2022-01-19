Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası biletleri 950 liradan satışa çıktı

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın maç biletleri, bugün satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: AA

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.


AA’nın aktardığına göre turnuvada maç bileti için belirlenen taban fiyat 950 lira (70 dolar).

Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 dolar) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat’ta bitecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananlar 8 Mart’ta açıklanacak.

Türkiye’nin play-off yarı finaldeki rakibi Portekiz

Türkiye, Dünya Kupası’na katılmak için play-off oynayacak

SON HABERLER

2022: Elde avuçta ne var?

bu senenin Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 2003 senesi ve 2004 senesinin ilk altı ayında da aynı derecelerde meydana gelmişti. O zaman hayatınızda ne gibi başlangıç ve bitiş temaları oluyordu? Ne gibi krizleri geride bırakmak, hangi güvenli barınma alanlarını yaratmak söz konusuydu?