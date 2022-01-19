Dünya Kupası biletleri 950 liradan satışa çıktı

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın maç biletleri, bugün satışa çıkarıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
AA’nın aktardığına göre turnuvada maç bileti için belirlenen taban fiyat 950 lira (70 dolar).
Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 dolar) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.
İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat’ta bitecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananlar 8 Mart’ta açıklanacak.