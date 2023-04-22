Dünya Günü kutlu olsun: Bireysel olarak yapılması gerekenlerin listesi

Bugün 22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gün.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yaşamı kutlayarak dünyanın karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarak 1969 yılında gündeme geldi.

Çevre sorunlarına büyük bir kamuoyuyla tepki gösteren ilk hareket, ABD’li senatör Gaylord Nelson’un desteğiyle çevre aktivisti yazar Denis Hayes’in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü gerçekleşti. Bir çok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekildi. Yaklaşık 20 milyon kişinin etkinliklere katıldığı o tarihten itibaren dünya, her yıl 22 Nisan’da Dünya Günü’nü kutluyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) kamuoyunu bilinçlendirmek ve çevreye daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla kişilerin bireysel olarak ne yapması gerektiğiyle ilgili ‘Tembel İnsanlar için Dünyayı Kurtarma Rehberi’ adlı bir listesi bulunuyor.

Buna göre BM, yapılması gerekenleri 1’den 4’e önem sıralamasına göre değerlendirip evde, iş yerinde ya da başka bir yerde günlük yapılacakları şöyle sıralıyor:

*Bilgisayarınız dahil evde kullandığınız birçok elektronik aletin fişini bulunduğu prizden çekin ya da bir düzenekle elektrikle ilişkisini tamamen kesin.

*Bankayla ilgili işlemlerinizi internet ya da cep telefonu üzerinden yapın ve posta hizmetlerini durdurun.

*Paketlenmiş ürünleri almayı en aza indirin.

*Kısa sürede duş alın. Banyo küvetini doldurmak çok fazla su gerektiriyor. İşinizi 5-10 dakika içerisinde bitirin.

*Yemek atıklarını (organik atıklar) karıştırıp toprağa gömün.

*Saçlarınızı ya da elbiselerinizi doğal yoldan kurutun. Makine kullanmayın. Çamaşır makinesini kullanıyorsanız tam dolu olduğundan emin olun.

*Kırmızı et, tavuk ve balık etini daha az tüketin.

*Öğünlerinizi planlayarak yiyin. Yüksek miktarda gıda ürünü almaktan kaçının.

*Toplu taşımayı tercih edin. Bisiklet sürün ya da yürüyün. Şahsi araç kullanmaktan kaçının.

*Su, çay ya da kahve için tek kullanımlık bardak ve şişe kullanmaktan sakının.