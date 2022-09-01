‘Dünya dışı’ bir tasarım: Mars evi ziyarete açıldı

‘Mars’ta nasıl yaşarız’ sorusunun peşine düşen bir grup Britanyalı mimar, tasarımcı ve bilim insanı geleceğin ‘Mars Evi’nin prototipini geliştirdi. Bristol kentindeki M Shed müzesinin yanına yerleştirilen ev 16 Ekim’e kadar her Çarşamba ve Cumartesi günleri ziyarete açık.

Fotoğraflar: Görseller: Luke O’Donovan, Instagram ve Youtube

Bigumigu’da yer alan habere göre Antartika Araştırma İstasyonu gibi zorlu koşullarla uyumlu binalar yaratma konusunda deneyimli Britanyalı tasarım stüdyosu Broughton Architects, bir diğer tasarım stüdyosu Pearce+ ile bir araya gelerek yerel sanatçılar Ella Good ve Nicki Kent’in öncülüğünde ‘dünya dışı’ bir tasarıma imza attı.

İnsanların Mars’ta nasıl bir hayat süreceklerine dair araştırmalar yapan, ‘A Decade with Mars’ adlı çalışmalarıyla bilinen Good ve Kent’in ortak fikrinden yola çıkarak birlikte geleceğin Mars evini tasarladılar.

Söz konusu sanat projesi kapsamında hazırlanan iki katlı Mars evi beş ay boyunca kalmak üzere Britanya’nın Bristol kentindeki M Shed müzesinin yanına yerleştirildi. Good ve Kent, tasarım fikirlerini gezegene yönelik görevlerin simülasyonun gerçekleştirildiği Utah çölündeki Mars Çöl Araştırma İstasyonu’nu ziyaret ederek ve aynı zamanda Bristol Üniversitesi’ndeki akademisyenlere danışarak geliştirdiklerini söylüyor.

Tasarım ekibi, uzay bilimi ve mühendislik uzmanları Profesör Lucy Berthoud, Dr Robert Myhill ve Bristol Üniversitesi’nden Profesör James Norman ile birlikte çalıştı.

Yaşam şartları pek kolay değil

Dağları, volkanları ve hatta bulutlu gökyüzü ile Dünya’yı andıran ancak suya rastlanmayıp kalın bir atmosfer tabakası da olmayan, yaklaşık 225 milyon kilometre uzaklıktaki potansiyel yeni gezegende yaşam şartları pek de kolay değil. Toplamda 70 bin sterlin harcanan Mars evi tasarlanırken tüm bunlar göz önünde bulundurulmuş. 53 metrekare büyüklüğündeki iki kişilik prototip binada hidroponik (toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri kullanarak bitki yetiştirme yöntemi) bitkilerle dolu bir oturma odası, özel yaşam alanı ve sanal gerçeklik odaları bulunuyor.

Öte yandan üst kat, alt kattan farklı olarak şişirilebilir malzemeden ve altın kaplama folyodan yapıldı. Şişirilebilen bölümün Mars regoliti (toprağı) ile doldurularak evin içinde yaşayanları radyasyondan koruması amaçlanıyor.

Çevresel zorluklara dayanacak şekilde tasarlandı

Güneş panelleri bulunan ve son derece hafif olan Mars evi, eksi 63 derece sıcaklığa ve kozmik radyasyona maruz kalma gibi Mars’ta karşılaşılabilecek olası çevresel zorluklara dayanacak şekilde tasarlandı.

16 Ekim’e kadar halka açık olan Mars evi her Çarşamba ve Cumartesi günü ziyaret edilebilecek.