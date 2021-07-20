Dünya burpee rekorunu kırdı: Üstelik iyi bir amaç uğruna

Brezilyalı Cassiano Rodrigues Laureano bir saatte en çok burpee hareketini yaparak Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Burpee ayakta dururken hızlı şekilde şınav çeker gibi eğilip ellerinizi yere koyduğunuz, ardından da ayaklarınızı kendinize çekip zıplayarak tekrar ayağa kalktığınız egzersiz.

Şimdi bu egzersizi 951 kere tekrarladığınızı düşünün!

Singapur’da yaşayan Laureano Guinnes reakor kırmak için bir sat içinde tam 951 burpee yaptı.

Üstelik rekor sıradında geçen yıl bir kalp hastalığıyla doğan yeğeni için bağış topladı.

Laureano’nun 35’inci yaş gününde gerçekleştirdiği rekor denemesi dün Guinness tarafıdan onaylandı.

Rekor kıran egzersizin sonunda yorulduğunu belirten Laureano “Sandığım kadar kolay değilmiş” dedi.

Yeğeni Rebecca’ya verdiği sözün motivasyonuyla başarıya ulaştığını söyleyen dövüş sporcusu ve eğitmeni Laureano, 2019’da Singapur’a taşındığından beri göremediği ailesine yardım etmenin tek yolunun atletik yeteneklerini kullanmak olduğunu anlattı.

Laureano bu rekor için tam dokuz ay çalışmış. Başta 1000 burpee amaçlayarak yola çıksa da rekor denemesinden iki gün önce bacağında yaşadığı sakatlık nedeniyle hedefine ulaşamamış.