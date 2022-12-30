Dünya Boks Konseyi, trans boksörler için ayrı bir bölüm kuruyor

Dünya Boks Konseyi (WBC), 2023’te sadece trans boksörlerin mücadele edeceği özel bir bölüm kuracağını açıkladı.

ABD’nin ilk profesyonel trans boksörü Patricio Manuel Fotoğraf: Instagram

WBC (World Boxing Council) başkanı Mauricio Sulaiman, trans boksörlerin daha adil koşullarda yarışması için onlara özel bir bölüm kurulacağını açıklarken, “Artık zamanı gelmişti” dedi.

Mauricio Sulaiman, boksun bir temas sporu olduğunu, WBC olarak tüm sağlık ve güvenlik konularını dikkate alınması gerektiğini açıkladı. Tamamen trans boksörlere özel bir dizi kural ve yapı oluşturduklarını belirten Sulaiman, 2023’te kayıtları açacaklarını ve ne kadar sporcunun başvuracağını göreceklerini ekledi.

İlk profesyonel trans boksör

Patricio Manuel, 2018’de Meksikalı süper tüy siklet Hugo Aguilar’ı yenerek ABD tarihinin ilk profesyonel transseksüel boksörü olmuştu.

Şimdi 37 yaşında olan Manuel, 2018’den sonra bir daha ringe çıkmadı. Kadın olarak dünyaya gelen Manuel, yaklaşık bir yıl hormon tedavisi gördükten sonra 2015’te cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Trans sporcuların, yüzme, halter, bisiklet ve rugby gibi spor dallarında hangi koşullarda yarışacağı ve bu mücadelenin ne kadar adil olduğu geçtiğimiz birkaç yılda spor dünyasında sık sık gündeme geliyor.