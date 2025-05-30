Dünya Boks Federasyonu 'cinsiyet testi' zorunluluğu getirdi

Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu ‘cinsiyet testi’ uygulayacak.

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World Boxing açıklamasında göre zorunlu test uygulamasının tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak, erkekler ve kadınlara rekabetçi oyun sunmak amacıyla ‘cinsiyet, yaş ve kilo’yla ilgili yeni bir politikanın parçası olacağını belirtti.

Açıklama şöyle:

“Bu politikanın uygulanmasına yönelik planlar ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarışan bazı boksörleri çevreleyen özel koşullar ışığında Dünya Boks Federasyonu, Cezayir Boks Federasyonu’na Imane Khelif’in test prosedürlerine uygun olarak genetik cinsiyet taramasından geçene kadar Eindhoven Boks Kupası’nda veya herhangi bir Dünya Boks etkinliğinde kadın kategorisinde yer almasına izin verilmeyeceğini bildirmek için bir mektup yazmıştır.”

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmıştı.