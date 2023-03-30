Dünya ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ dizisini izliyor

Perihan Mağden’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ dizisi yayımlandığı ilk hafta Netflix’te dünya sıralamasında ilk üçe girdi.

Fotoğraf: Netflix

Dijital yayın platformu Netflix’te 24 Mart’ta yayımlanan dizi, platformun dünyada en çok izlenen diziler sıralamasında ilk üçe girdi.

Başrolünü Melisa Sözen’in oynadığı dizi, yazar Perihan Mağden’in aynı adlı romanının serbest bir uyarlaması olarak öne çıkıyor.

Bir süredir kaçak bir hayat yaşayan anne ve genç kızı Bambi, lüks otellerde kalıp sürekli yer değiştirmektedir. Fakat lüks otellerin yerini köhne pansiyonlar alırken, bunun bir peri masalı olmadığı açığa çıkar. İkilinin, geride cesetler bırakarak yollarına devam ettikleri bir hikayeyi takip eden gerilim türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Sözen’e Eylül Tumbar ve Musa Uzunlar eşlik ediyor.

Senaryosunu Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizi, Netflix ölçümlerine göre yayımlandığı ilk üç günde 19 milyon 410 bin saat izlenerek ‘Dili İngilizce Olmayan Diziler’ listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

33 ülkede de ‘Top 10’ listesine giren dizi, ilk üç günlük izlenmeye göre Netflix’in yerli dizileri içinde en iyi açılışı yapan dizi de oldu.