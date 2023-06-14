Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 549 milyon dolarlık kaynak

Dünya Bankası, merkezi yönetim ve belediyelerde yenilenebilir enerji kullanımını artırma hedefiyle Türkiye’ye 549 milyon dolarlık (12 milyar 956 milyon TL) kaynağın aktarımının onaylandığını bildirdi.

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Onaylanan yeni proje, Türkiye’de kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yardımcı olacak.

Dünya Bankası Türkiye Sorumlusu Humberto Lopez yaptığı açıklamada “Kamu tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı, hem enerji fiyatlarının belediyelerin faturalar üzerindeki etkisini hafifletecek hem de Türkiye’nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olacak” dedi.