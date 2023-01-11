Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası dün yayınlanan yıllık raporunda, Türkiye için 2023 büyüme tahminini yarım puan düşürerek yüzde 2,7’ye çekti. 2024 yılı tahminiyse değişmeyerek yüzde 4’te kaldı.

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Banka, 2023 yılı küresel büyüme tahminini de yüzde 3’ten 1,7’ye düşürdü. Bu, 2008 mali krizi ve 2020 Covid-19 pandemisinin ardından son otuz yıldaki en zayıf üçüncü yıllık büyüme anlamına geliyor.

Raporda ABD, Avrupa ve Çin gibi güçlü ekonomilerinin tümünde zayıf büyüme görüleceği belirtildi ve küresel ekonominin bu yıl resesyona ‘tehlikeli bir şekilde yaklaşacağı’ uyarısında bulunuldu.