Dünya Bankası: Petrolün varili 150 doları aşabilir

Dünya Bankası, Ortadoğu’daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceğini kaydetti.

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BBC’nin aktardığına göre Dünya Bankası, 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas çatışmasının 1970’lerdeki gibi bir petrol krizine sebep olabilir. Arap petrol üreticisi ülkeler Ekim 1973’te, Yom Kippur Savaşı sırasında İsrail’e destek veren ABD ve diğer ülkelere petrol ithalatını kesmiş, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu.

Dünya Bankası, benzer bir senaryonun yaşanması durumunda petrolün varilinin 150 doları geçebileceği uyarısında bulundu. Dünya Bankası’nın iyimser senaryosuna yani çatışmaların yayılmadığı bir durumda petrolün varil fiyatı 81 dolara kadar düşebilir.

Petrolün varil fiyatı şu an 90 dolar civarında.