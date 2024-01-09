Dünya Bankası küresel büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2024’te yüzde 2,4 olmasını beklediğini bildirdi.

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Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun Ocak 2024 sayısını yayımladı.

AA’nın rapordan aktardığına göre küresel ekonominin 2024’ün sonuna kadar ‘üzücü’ bir rekora imza atacağı belirtildi.

Raporda son 30 yılın en yavaş 5 yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin görüleceği kaydedildi.

Büyük ekonomilerin çoğunda büyümeyle küresel ticaretin yavaşlaması ve on yıllardır görülen en sıkı finansal koşullar nedeniyle gelişmekte olan birçok ekonominin orta vadeli görünümünün karardığı ifade edildi.

Küresel faiz oranlarının enflasyona göre düzeltilmiş olarak son 40 yılın en yüksek seviyelerinde olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Küresel büyümenin art arda 3’üncü yılda da yavaşlamasının beklendiği kaydedilerek, geçen yıl için yüzde 2,6 olarak tahmin edilen küresel büyümenin 2024’te yüzde 2,4, 2025’te de yüzde 2,7 olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Dünya Bankasının geçen yıl haziranda yayımladığı raporda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi 2023 için yüzde 2,1, 2024 için yüzde 2,4 ve 2025 için yüzde 3 olmuştu.