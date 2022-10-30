Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü

Sonbahar renklerine bürünen Amanos Dağları’ndaki 1200 rakımlı Dumanlı Yaylası’ndan yansıyan dron görüntüleri kartpostallık.

Fotoğraflar: AA

Osmaniye’nin Düziçi ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla sonbaharda da doğa severlerin uğrak noktası oldu.

Çoğunluğunu gürgen ağaçlarının oluşturduğu yayladaki bitki örtüsü, yeşil, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.

Amatör fotoğrafçıların da sıkça ziyaret ettiği ve birbirinden güzel kareler yakaladığı yayladaki sonbahar güzellikleri, dronla görüntülendi.