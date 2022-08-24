Dükkanında bulduğu bir kilo altını sahibine ulaştırdı

Karaman’da esnaflık yapan Mehmet Büyükelhan, satın aldığı iş yerinde temizlik yaparken bulduğu yaklaşık bir kilogram altını sahibine teslim etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Büyükelhan, iş yeri açmak için Semerciler Sokağı’nda uzun süre kapalı kalan bir dükkanın mülkiyetini satın aldı. Dükkanın içinde tadilat yaptırmak isteyen Büyükelhan, temizlik yaparken bulduğu torbanın içinde bir kilograma yakın altın olduğunu gördü.

Dükkanı satın aldığı kişinin damadı Sadi Kiriş’e altınları teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağlayan Büyükelhan mutlu olduğunu belirtti.

Altınları teslim alan Kiriş ise “Bizim böyle bir altından haberimiz yoktu. Kendisi yaşlanınca iş yerini kapattı. Sonra satmaya karar verdi ve sattı. Ben ailem adına dürüstlük gösterdiği için Büyükelhan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.