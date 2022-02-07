‘Düğünümüz mahvoldu’ diyen çiftten otel ve organizatöre 5 milyon dolarlık dava

ABD’nin New York kentindeki bir emlak şirketinin sahibi ailenin kızı ve yeni evlendiği eşi, ses kısıtlaması nedeniyle düğünlerinin mahvolduğunu belirterek otele ve organizatöre 5 milyon dolarlık (67,84 milyon lira) dava açtı.

Fotoğraflar: New York Post

Jessica (29) ve Matt Alovis (30) geçen yıl 18 Eylül’de, Brooklyn Pier 1 Otel’de 200 kişinin katıldığı düğün planladı. Gelinin anne-babası Marjorie ve Russell Newman kızlarının en mutlu günü için on binlerce dolar harcadı. Sadece salonun süslenmesinde kullanılan çiçeklere 150 bin dolar (2 milyon 35 bin lira) verdiler.

Ancak hiçbir şey gelin ve damadın istediği gibi olmadı. Otelin bitişiğindeki evler nedeniyle müziğin sesinin belirli bir desibele ayarlanması gerekiyordu. Bunu düğün günü öğrenen çift ilk dansını ‘misafirlerin duyamayacağı kadar kısık sesle’ çalınan şarkıyla etse de gece için anlaşılan DJ bu şekilde çalışamayacağını söyledi. Bunun üzerine otel yönetimi, “Sizi yan binada ikinci kattaki salona almaktan başka çaremiz yok” dedi.

Alovis çifti ve misafirleri, düğün başladıktan bir saat sonra baştan sona süslettiği geniş salonu terk edipp sadece 60 kişiyi alan küçük bir salona geçmek zorunda kaldı. Orada sadece 10-15 kişiye oturacak yer vardı.

Çift, hukuki yolla haklarını arama kararı aldı. Brooklyn Yüksek Mahkemesi’ne verilen dilekçede otel yönetiminden ve organizasyonu yapan, ‘Miami’nin Gerçek Ev Kadınları’ dizisinde rol alan Guerdy Abraira’dan şikayetçi oldu.

New York Post’a konuşan gelinin annesi Marjorie Newman şunları söyledi: “Korkunç bir durumdu. Onların en güzel günü olacak diye planladık ellerinden alındı. Küçük salona sıkıştık. Oturacak yer ve tek bir çiçek bile yoktu. O nedenle konuklarımızın çoğu ayrılmak zorunda kaldı. Kızım o küçük alanda gelin çiçeğini bile fırlatamadı.”

Newman Properties’in başkanı ve kurucusu Baba Russell Newman ise şöyle konuştu: “Bu onun hayal ettiği düğün değildi. Hayal ettiği gibi olması için elimizden geleni yaptık. Bir yıldır planlanıyordu. Sonuç ortada. O gün ağladı. Şimdi ise düğün fotoğraflarına bile bakmak istemiyor. Ses konusundaki sınırlamaya ilişkin düzenleme düğünden üç hafta önce yapılmış ama bize haber verilmedi. Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Verilseydi düğünü düzenleyeceğimiz yeri değiştirirdik.”

Alovis çifti düğünlerini planlarken imzaladıkları anlaşmanın kurallarının ihlal edildiğini gerekçe göstererek ve o günlerinin mahvolduğunu vurgulayarak taraflardan tazminat talep etti.

Avukatları Sanford Rubenstein, “Bir rüyayı kabusa dönüştürdüler. Müvekkillerimin en azından tazminat alarak teselli bulması için elimizden geleni yapacağız” dedi.