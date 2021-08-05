Düğüne davetli taşıyan tekneye yıldırım düştü: 16 ölü, 12 yaralı

Bangladeş’te, bir düğünün düzenlendiği yere davetlileri götüren tekneye yıldırım düştü; 16 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Damat da yaralananlar arasında.
Polis, Hindistan sınırındaki Shibganj bölgesinde düzenlenen düğüne katılacak grubu taşıyan tekneye, misafirler şiddetli muson yağmurundan korunmak amacıyla bir yere sığınmak için inerken birkaç saniye içinde birden fazla kez yıldırım isabet etttiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin hepsinin olay yerinde öldüğü, yaralananların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.
Açıklamaya göre gelin teknede değildi.
Muson yağmurlarının etkili olduğu Bangladeş’te her yıl çoğunluğunu çiftçi ve tarım işçilerinin oluşturduğu 200’ü aşkın kişi yıldırım isabet etmesi sonucunda hayatını kaybediyor. 2016’da bir günde 82 kişi hayatını kaybetmişti.