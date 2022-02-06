Düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 24 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Tabakhane Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda gelin S.Ö ile damat S..K’nın nikah töreni sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü; sandalyeler havada uçuştu. Düğün salonuna polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Salonunun dışında da devam eden kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Yaralanan 14 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Hafif yaralanan 10 kişiye de olay yerine giden ambulanslarda müdahale edildi.

Polis ekipleri düğün salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yara almadıkları belirtilen gelin ve damat, polis aracıyla bölgeden ayrıldı. Salondaki diğer davetliler de oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek polis araçlarıyla uzaklaştırıldı.