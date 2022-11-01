Düğünde dayısı tarafından vurulan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğünde silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: kocaelidh.saglik.gov.tr

M.Ç, 30 Ekim’de düğün merasimi sırasında yeğeni Hakan Aydın’ı tabancayla yaralamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Davetliler eğlendikleri sırada düzenlenen saldırı nedeniyle büyük panik yaşanmıştı. M.Ç. ile Aydın arasında husumet bulunduğu belirtilmişti.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki düğün salonunda dayısının kendisine ateş etmesi sonucunda boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın (45), Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın ailesine teslim edilen cenazesi, öğle vakti İzmit’teki Yavuz Selim Camisi’nde kılınacak namazın ardından Kartepe’de toprağa verilecek.