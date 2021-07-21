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Yaramazlara biraz batar!

Düğünde çekildiği iddia edilen ‘sema gösterisi’ hakkında yasal işlem başlatılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medyada yayımlanan ve bir düğünde çekildiği iddia edilen ‘sema gösterisi’ne tepki göstererek yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ‘semazen görünümlü’ kişi eteklerine ve kollarına iç mekan parti volkanı takılarak gösteri yapıyor. O, etekleri ışık saçarak ‘dönerken’ diğer ‘semazenler’ kenarda konuklarla birlikte gösteriyi izliyor.


Görüntüler Twitter’da tepki çekti. Bir kullanıcı, “Siz kafayı mı yediniz” yazarken gazeteci Sedef Kabaş, “Yanar döner semazen! Not: İzlerken utandım. Mevlana’yı kazanç kapısı yapıp, bir meta gibi kullana kullana bitiremediler…” sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka kullanıcı, “Gel gel yanalım âteş-i aşka nutku ancak bu kadar yanlış anlaşılabilir! Aşk ateşi böyle bir şey değil erenler” yazdı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız.”

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