Düğün gününde fotoğraf çektirirken yıldırım isabet eden damat hayatını kaybetti

Çin’in Yunnan eyaletinde, düğün öncesinde manzarası güzel bir yerde nişanlısıyla fotoğraf çektirmek isteyen damat, üzerine yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yerel basında adı ‘Ruan’ olarak açıklanan genç adam, 24 Ağustos’ta, düğün öncesinde bir grup arkadaşı ve nişanlısıyla Yeşim Ejderha Kar Dağı’na fotoğraf çektirmeye gitti. Turistlerin uğrak noktalarından olan dağda poz verirken yıldırım düştü. Damat orada hayatını kaybetti. Arkadaşları ve yanlarındaki fotoğrafçı onları mutlu günlerinde görüntülemeye çalışırken böyle trajik bir olayın yaşanması herkesi derinden üzdü.

Sağlık ekibi bölgeye gitti ve genç adamın cansız bedenini yakında bir hastanenin morguna kaldırdı.

Yıldırım düşmeden önce fırtına çıkacağına dair sarı alarm verildiği anımsatılan haberlerde gelin ve damadın uyarıya rağmen fotoğraf çektirmek için bölgeye gittiği belirtildi.

2017 verilerine göre Çin’de, yıldırım isabet etmesi sonucunda her yıl 4 bine yakın kişi ölüyor veya yaralanıyor.