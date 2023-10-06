DSÖ: Yemen’de bu yıl 5 binden fazla kolera vakası kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen’de bu yıl 15 Eylül’e kadar 5 binden fazla kolera vakasının kaydedildiğini duyurdu.

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DSÖ’nün dünya genelinde kolera salgınına ilişkin yayımladığı raporda, Yemen’de görülen vakalarla ilgili bilgi verildi.

AA’nın rapordan aktardığına göre 1 Ocak ile 15 Eylül 2023 arasında Yemen’de 5 bin 674 kolera vakasına rastlandı. Aynı dönemde hastalığa bağlı yedi kişinin öldüğü, enfeksiyon oranınınsa binde 19 olduğu belirtildi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de yaklaşık dokuz yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler’e göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.