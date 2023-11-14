DSÖ, personelinin istismar ettiği kadınlara 250’şer dolar ödemiş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kendi personeli tarafından cinsel istismarına uğrayan Kongolu kadınlara 250’şer dolar (7 bin 157 lira) ödeme yapmış.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 2018 ila 2020 yıllarındaki Ebola salgını sırasında, DSÖ çalışanları tarafından cinsel istismara uğrayan 100’den fazla kadına para ödendi.

Ülkeye martta skandalı soruşturmak için giden ekibe öncülük eden Dr. Gaya Gamhewage’nin raporunda, istismara uğrayan en az 104 kadının her birine 250 dolar verildiği ifade edildi.

İstismara uğrayan kadın doğum yaptı

Ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) çalışanlarının bir günlük harcırahlarından bile az olan bu paranın mağdurlara ne gibi bir yardımı olacağı bilinmezken raporda, istismara uğrayan bir kişinin yaptığı doğumda engelli bir çocuk dünyaya getirdiği ve çocuğun özel tedaviye muhtaç olduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

KDC’de 2018 ila 2020 yıllarındaki Ebola salgını sırasında, DSÖ çalışanlarının çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

DSÖ’nün “çalışanlarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kadınlara cinsel sömürü ve istismara karıştığı” iddiaları üzerine kurduğu bağımsız soruşturma komisyonu, ülkedeki Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etmişti.