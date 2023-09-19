DSÖ: Hipertansiyonu olan her beş kişiden dördü yeterince tedavi edilmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde hipertansiyonu olan her beş kişiden dördünün yeterince tedavi edilmediğini bildirdi.

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DSÖ, hipertansiyon ve etkisine ilişkin ilk raporunu yayımladı. AA’nın rapordan aktardığına göre, hipertansiyon dünya genelinde her üç yetişkinden birinde görülüyor.

Bu yaygın ve ölümcül hastalık; felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açıyor.

Hipertansiyonla yaşayan kişi sayısı, 1990-2019 yılları arasında ikiye katlanarak 650 milyondan 1,3 milyara çıktı.

Yüksek tansiyonu olan kişilerin neredeyse yarısının hastalığının farkına varamıyor. Hipertansiyonlu yetişkinlerin 4’te 3’ünden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

Bu hastalığa sahip her beş kişiden dördü yeterince tedavi edilmiyor.

Ülkeler hipertansiyonla mücadelenin kapsamını genişlettiği takdirde 2023-2050 arasında 76 milyon ölümün önlenebileceği belirtiliyor.

İlerleyen yaş ve genetik tansiyonu artırabilir ancak yüksek tuzlu beslenme, fiziksel olarak aktif olmama ve çok fazla alkol tüketimi, hipertansiyon riskini artırabiliyor.

Sağlıklı beslenme, tütün kullanımını bırakma ve daha aktif olmak gibi yaşam tarzında yapılabilecek değişiklikler, hipertansiyonu etkili olarak kontrol altına alabiliyor.