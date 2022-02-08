DSÖ: Covid-19 halen temel sağlık hizmetlerini aksatıyor

Daha o günlerde bugünkü kadar aşikâr olan şey, akademideki meslektaşların kahir ekseriyetinin, fikir ve kanaat özgürlüğünün yanısıra akademik özgürlüğünü kullanan imzacı meslektaşlarının ihracına derin bir sessizlikle kayıtsız kaldığı gerçeğiydi.