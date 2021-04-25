Dr. Gökçen Erdoğan’la cinselliğe dair en çok merak edilenler…

ŞULE TÜRKER

‘Pandemide cinsselik’ konuşmak üzere buluştuğum Yrd. Doç. Dr. Gökçen Erdoğan cinsel terapi, vajinismus (vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesi) tedavisi ve genital estetik deyince de akla gelen simlerden.

Hazır yakalamışken ‘cinselliğe dair en çok merak edilenler‘i de sordum kendisine.

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Klitoris ‘ana kraliçe’dir

‘Sağlıklı cinselliğin, sağlıklı toplumun yapı taşlarından biri olduğunu’ vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de cinselliğin hala yeterince ‘konuşulmadığı’ görüşünde.

G noktası cinsellikte ne kadar önemli?

G noktası kadının uyarılması açısından önemli. Fakat daha önemli olan bir yer var o da klitoris… Ben ona ‘ana kraliçe’ diyorum. Kadının orgazmının ana kaynağı. O olmadan olmaz… Kadının klitorisi uyarıldıktan sonra genital bölgesindeki klitoris alanı, vajinanın ön duvar ve G noktasına kadar geniş bir alan orgazm sırasında işlev görür. Ama şunu söylemeliyim ki olmazsa olmaz olan tek kriter klitoris ve onun doğru uyarımı. Bu arada kadının uyarılması ve orgazma ulaşması Türk erkeği için ne kadar önemli? İşte burada canımız biraz sıkılıyor.

Aynı soruyu sorayım o halde: Türk erkeği için kadının orgazmı ne kadar önemli?

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Gelen hastalarım, gözlemlerim ya da çalışmalarım doğrultusunda söyleyebilirim ki maalesef kadının orgazma ulaşması çoğu erkek için o kadar da çok önemli değil.

Oral seksle, regl döneminde yapılan seksle ya da sürtünmeyle hamile kalınır mı?

Regl döneminde seks hep merak konusu ama öncelikle kadının hijyene dayalı sağlığı açısından önermiyorum, bunu belirtmeliyim. İkincisi sürtünme… Sürtünmeyle de hamile kalınabilir ama eğer bir kıyafet bariyeri söz konusu değilse, tenler çıplaksa. O zaman spermin yol almasının önünde engel yoktur, işiniz şansa kalır. Oral seksle ise hamile kalınmaz, ağız yoluyla alınan spermler yumurtalıklara olması gereken biçimde ulaşmazlar.

Kadın ve erkeğin ortak uyarıldığı yerler nereler?

Kadının klitorisi erkeğin penisine eşittir. Kadınların G noktası, erkeklerin de perine bölgesi. Anüs ile yumurtalıklar arasında kalan, derisi ince, hassas bir bölgedir. Bunun dışında kasık, meme uçları, boyun ve kulaklar da ortak noktalardır diyebiliriz.

Ancak unutmayalım ki partnerinizin zevk noktaları kendisine özeldir ve en doğrusunu onunla konuşarak ve deneyimlerinizi doğru gözlemleyerek öğrenebilirsiniz.

Elinizdeki malzemeyle yapacaklarınızdır aslolan

Büyük penisle seks daha mı tatmin edicidir?

“Boyu değil işlevi önemlidir” klişesi çok doğru. Çünkü elinizdeki malzeme ne olursa olsun onunla yapacaklarınızdır aslolan. Arzunuz, hayal gücünüz, motivasyonunuz ve hareket kabiliyetiniz, ön sevişme beceriniz… Belirleyici olan unsurlar aslında bunlardır. Dünyanın en büyük penisiyle partnerini önemsemeden, yok sayan, doğru zamanlama yapamayan bir erkeğin yaratacağı tatmin duygusu eksik kalır.

Meni alerjisi giderilebilir bir sorun mudur?

‘Spermin vajinada alerjiye yol açması’ diyebiliriz buna, kısaca bilmeyenler için de özetlemiş olayım. Belli testlerle alerjiden emin olunur ve sonrasında bağışıklığımızı da dahil eden bir tedavi uygulanır. Kesin çözüm diyemeyiz, çünkü buna rağmen bu sorundan dolayı cinsel hayatları boyunca sürekli prezervatif kullanması gereken hastalarım var.

Kadınlar da boşalır mı?

İmkan verilirse neden olmasın! Şaka bir yana ‘boşalma’ dediğimiz şey, erkeğin orgazm sırasında spermlerini boşaltmasından yola çıkılarak söylenir genelde. Kadında ise boşalma yaşanabilir de yaşanmayabilir de. Bir kadının orgazmı, sıvı boşalması yaşanmadan da olabilir. Görüyorsunuz böyle de kolayken asla bu imkan verilmiyor. Biraz sitem de edelim.

Penis kırılır mı?

Penis kırılması ürolojik bir travmadır ve evet mümkündür. Ereksiyon halinde iken zorlanmadan kaynaklı bir ‘seks kazası’dır diyebiliriz.

Kadınlar için esas sevişmedir ön sevişme

Ön sevişme seksin olmazsa olmazı mıdır?

Çoğu kadın için evet. Hatta kadınlar için önünü arkasını at bir kenara esas sevişmedir ön sevişme. Klitorisin en güzel uyarılabileceği zamandır. Ancak erkekler bunu çok da önemsemez, sıklıkla atlar ancak kendileri de seviyorlarsa uzatırlar. Ya da kadın bunu ona söylemediyse ya da belli etmediyse. Oysa daha iyi bir seksin en iyi yolu ön sevişmedir.

Kadın hiç orgazm olamıyorsa bunun nedeni nedir?

Fiziksel bir sorun yaşanmıyorsa orgazma giden yolda kendisine yeterince emek verilmiyordur maalesef. Zira bu topraklarda orgazm, erkeğin hak ettiği ve kadının ona sağlamakla yükümlü olduğu bir şey gibi algılanıyor. Erkek, kaba tabiriyle ‘kendi işini bitirme’nin peşinde olunca, kadının işi de yarım kalıyor haliyle. Ayrıca partneriyle arasında, gereken çekim yoksa, cinsel isteksizlik yaşamasına rağmen cinsel ilişkiye giriyorsa da orgazm imkansıza yakın hale geliyor.

Fanteziler cinsel hayata ne katar?

Fantezilerden hoşlananlar için renk katar ama partnerlerden biri hoşlanmadığı halde maruz kalıyorsa dert katar. Bu husus asla unutulmamalı. Cinsel ilişkide partnerinizin sıcak baktığı ya da mesafeli olduğu şeyleri bilmeli, öğrenmelisiniz. Dünyanın sizin etrafınızda dönemeyeceği bir yerdir yatak odanız.

Erken boşalma sorunu genelde geçmiş travmalara dayanıyor

Erken boşalmanın nedeni genelde nedir? Tedavisi güç müdür?

Tedavisi kesinlikle mümkün ama kişinin bu tedaviyi istemesi gerekiyor elbette. Fiziksel sorun yoksa terapi yoluyla sorun çözülür. Ve maalesef genelde geçmiş travmalara dayanıyor. Cinsel performansıyla ilgili kaygı duymuşsa, kötü hissettirilmişse, mastürbasyon esnasında yakalanmışsa ya da hep yakalanma korkusu yaşamışsa, cinsel organını beğenmiyor ondan utanıyorsa, taciz ya da tecavüze maruz kaldıysa ve hazır olmadan seks yapmaya başladıysa erken boşalma bir sorun olarak gelip yerleşiyor hayata.

‘İdeal cinsel ilişki süresi’ var mıdır, varsa nedir?

İdeal cinsel ilişki süresi yok çünkü iki kişinin cinsel yaşamdaki kriterleri belirliyor en iyi seksi. Ama 10 dakikanın altında kalmamak önemli bence. İki saati de bulabilirsiniz, bunun önünde bir engel yok. Ön sevişme sürenize ve pozisyonunuza göre değişse de 30 dakikayı görmeli ve zaman sorununuz yoksa 45 dakikayı, eylem ne olursa olsun yakın temasta geçirmelisiniz diyeyim.

Orgazm sonrası baş dönmesi, baş ağrısı neden olur?

Bunun sebebi hala tam olarak bilinmiyor ancak dayandığımız bilimsel gerçeklerden yola çıkarak vücut kaslarımızda meydana gelen spazmlarla ilişkilendiriyoruz. Genelde geçici oluyorlar zaten ancak baş ağrısını dayanılmaz biçimde yaşadığı için cinsel yaşamdan soğuyanlar da var. Ilık duş rahatlatan bir etkiye sahip.

Mastürbasyon zararlı mı?

Asla! Mastürbasyon cinsel gelişimin bir parçası ve partnerli cinsel yaşamın önünde bir set kurmadığı sürece, yani yalnızca mastürbasyonla orgazm olur hale gelmedikçe bir sorun değil. Böyle bir durumda da zaten mutlaka bir uzmana danışılmalı.

Hamilelikte cinsel hayat rafa mı kalkmalı?

Cinsel perhiz önerdiğimiz riskli durumlar hariç gebelikte cinsel yaşamı destekliyoruz. Zaten gebelik takibi esnasında hangi haftaya dek cinsel yaşamın sürdürülebileceğini doktorunuz da size söyler. Prezervatifi ise hijyen açısından hamilelik boyunca öneriyorum. Zira prezervatif yalnızca gebelikten korunmak için değildir.

Cinsel ilişki pozisyonu ile hamileliğin direkt ilgisi var mıdır?

Bebeğin cinsiyetinin pozisyonla bir ilgisi yok. Ancak spermlerin vajinaya daha kolay ulaşmasını sağlayan bazı pozisyonlar; erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar ve kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu şekillerdir. Erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçaları altına bir yastık yerleştirerek pelvisini yükseltmesi, spermlerin doğru yönde ilerlemesine yardım eder.

Genital estetik çağ atladı

Çok fazla seks vulva deformasyonu (pelvik taban sarkması) yapar mı?

Çok fazla seks deformasyon yapmaz ancak anlık renk değişimleri, şişmeler yapabilir. Kalıcı olarak deformasyon yapan şey ise genelde doğum olur. Ama biliyorsunuz ki genital estetik adeta çağ atladı. Dolayısıyla kalıcı dediğimiz deformasyonları da geçici kılıyoruz.

Sanal seks ihanetleri artırdı

Son dönemde çeşitli sosyal medya platformları üzerinden tanışma/sosyalleşme/flört arttı. Aynı şekilde sanal seks de. Bunun cinsel hayata/sosyal hayata etkisi nedir?

İhanetleri artırdığını net olarak söyleyebilirim. İnsanlar, ellerinde olmayana arzu ve merak duyuyorlar.

Burada üzüldüğüm nokta şu: Partnerle hiç konuşmadan arayışa girmek. Kendi ilişkisini renklendirmek için hiçbir şey yapmadan bu konuda suçu direkt partnerine yıkıp dışarıda başka şeyler aramak. Bu eforu herkes kendi ilişkisinde sekse harcasa zaten çok şey keşfedilecek.

İlişkiler ve seks kabuk mu değiştiriyor?

İlişkiler ve seks, çağın götürdüğü yere gidiyor. Teknolojiyle birlikte sorumluluk duymadan ve almadan seks yapma imkanları arttı. Dolayısıyla herkes bundan faydalanmak istiyor ama bu defa da kalıcı mutluluk sağlaması mümkün olan ilişkiler yara alıyor.

Sadece seks üzerine kurulu bir ilişki olur mu?

İlişkiden beklentiniz yalnızca seksse neden olmasın? Bir ilişkiyi ideal kılan, sizin ondan beklentinizi karşılayıp karşılamamasıdır. İki kişi de ilişkiden sadece seks bekliyor bunu öncelik kabul ediyor ve sosyal rolleri öncelik saymıyorlarsa gayet mutlu ve uzun bir ilişkileri olabilir.

Cinselliğin bittiği ilişkinin geleceği olur mu?

Hangi sebeple bittiğine bağlı. Yaşın ilerlemesi ya da sağlık sorunları nedeniyle bittiyse, başka duygularla sürebilir. Ama henüz cinsel yaşamının sona ermesini gerektirecek bir durumu olmayanların cinsel yaşamı bittiyse, ilişki sürse de dostluğa, arkadaşlığa ya da alışkanlığa evrilmiş demektir.

Kadının yönetici/patron olması ya da ‘maskülen’ bir işte çalışması çiftin cinsel hayatını etkiliyor mu?

Aslında ilişkilere ve sekse dair her durumda iki farklı biçimde de cereyan edebiliyor olaylar. Mesela bazı kadınlar işyerlerindeki o pozisyondan sıkılıp sekste altta olmak ve erkek tarafından yönetilmek istiyorlar. Bazı kadınlarsa işyerlerindeki hakimiyeti sürdürmek ve yatakta da baskın olmak istiyor. Ve bu her iki durumdan da hem rahatsız olan erkekler, hem de bunlara bayılan erkekler var. Bence önemli olan şu: Partnerinizle birlikteyken onunla birliktesiniz. Onunla ilişkinizi başkalarıyla ilişkinizden ayırmayı, sıyırmayı bilmelisiniz ve bu noktada cinsiyet önemli değil.

Kokular sekste ne kadar etkilidir?

Afrodizyak etkisi olan kokular var ve bunlar kesinlikle çiftlerin çekimini artırıp ambiyansı ısıtıyor.

Afrodizyak kokular nelerdir?

Vanilya, tarçın, lavanta, yasemin, paçuli, yılan yılang, elma, sandal ağacı, nane ve karabiber en etkili olanlardan.

Seks oyuncaklarında önemli olan…

Seks oyuncakları çiftlerin cinsel hayatına nasıl etki eder?

Eğer partnerler bundan hoşlanıyorsa kesinlikle oyunlaştırır ve eğlenceli hale getirir. Ama yalnızca biri hoşlanıyor ve diğerini baskılıyorsa bu kabul edilemez. Ayrıca seks oyuncaklarında önemli olan şu: Onlar olmadan orgazm olamıyor musunuz? İşte bu bir sorun. Bu bağımlılığı aşmalısınız.

Uzun yıllardır evli ya da cinselliği rutinleşmiş çiftler seks hayatlarına yeniden heyecan katabilir mi, nasıl?

Elbette katabilirler. Kişisel çabalarıyla da yapabilirler bunu, zaman, mekan, kostüm ve bakış açısı değiştirip yeni uyarıcılar deneyerek. Ancak diyelim bu konuda bilgi sahibi değiller ya da denediler ama etkili olmadı, çift terapisi öneriyorum kesinlikle. Cinsellik ayıp değil ve o da uzmanıyla konuşulmalı.

Neden bu mesleği seçtin, seçiminde ne etkili oldu?

İnsanlara gerçekten faydamın dokunacağı, bunu iliklerime kadar hissedebileceğim bir meslek yatıyordu hep gönlümde. Ama en önemlisi kadını baz alan, kadına dair gelişime katkıda bulunabileceğim bir alan açmak istiyordum kendime.

Bugüne kadar yaşadığın en sıradışı olay/vaka neydi?

O kadar çok ve o kadar uçsuz bucaksız bir şaşkınlık denizi ki bu, birini desem diğerinin hatrı kalır. Ama sevgilisinin bekaretini bozduğu için iğne ve iplikle dikmeye, eski haline getirmeye çalışan adam diyebilirim. Ve hayır işkence olsun diye yapmıyor bunu, gerçekten bunun doğru olabileceğine inanıyor.

Doğum gerçekleşip bir bebeği eline aldığında ne hissediyorsun?

Dünyalar benim oluyor çünkü gerçekten dünyada mucize diye tanık olabileceğim yegane şey o diye düşünüyorum. Ve bir duygu, yıllar içinde kendinden nasıl olur da hiçbir şey kaybetmez, inanılır gibi değil. Yüzlerce kez doğurtup iki kez de anne olduğum halde üstelik.

Tempon çok yoğun, işten başını kaldırdığında ruhunu ve bedenini nasıl dinlendiriyorsun? Nasıl rahatlıyorsun?

Çok okuyorum ve ailemle zaman geçiriyorum. Çok küçük yaşlarından beri çocuklarımla rutinlerim hiç bozulmadı. Aksamalar elbette oldu ama hep bir yerden yeniden yakaladım. Geniş aile ilişkilerimiz de hem sevgiye hem saygıya hem de bilgiye dayalıdır. Bizden önceki nesillerin sohbeti başka bir vizyon katmıştır bana hep. Geçmiş deneyimleri bugünle ve gelecekle ilişkilendirme anlamında beyin jimnastiği diyebilirim buna. İyi bir şarkı dinlerim yorgun olduğum bir anda, bir şiir okurum, çocuklarımı görüntülü ararım, babamın sesini duyarım ya da tavana bakarım. Daha iyi bir rahatlama yöntemi bilen varsa söylesin. Ne olursa olsun Gökçen’i önemser ve severim bir de. O benim en yakın arkadaşım.

*Gökçen Erdoğan

Bandırma doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat’ta tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum alanında yaptı. York Üniversitesi’nde MBA, Başkent Üniversitesi’nde halk sağlığında yüksek lisans, sosyal psikoloji alanında da doktora yaptı. Birçok özel ve devlet hastanesinde uzman hekim olarak çalıştı. 2007 yılından beri kendi kliniğinde hastalarını kabul ediyor. Son iki yıldır Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Kitapları ve eğitimleriyle genital estetik alanına farklı bir bakış açısı getirdi. ‘Gizli Kapaklı Şeyler’, ‘Sırra Kalem’, ‘Belki Keşke Neyse’ adlı kitapları bulunuyor.