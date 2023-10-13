Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dr. Burcu Aydın Özüdoğru: Yabancıların Türkiye’ye bakış açısı nasıl?

Türkiye’de genel seçimler sonrasında uygulanan ekonomi politikasına ilişkin bakış açıları olumlu. Hatırlayacak olursak IMF ve Dünya Bankası yaptıkları basın açıklamalarında hükümetin uyguladığı yeni ekonomi politikalarını takdir ettiklerini açıklamıştı. Benzer şekilde Fitch ve S&P de Türkiye ekonomisi değerlendirmelerinde daha geleneksel ve tutarlı bir politikaya dönüldüğü için Türkiye’nin ekonomik görünümünü negatiften durağana çevirmişti. Son dönemde uluslararası yatırım bankalarından da pozitif değerlendirmeler geliyor.

Ancak bu olumlu algı henüz kayda değer bir eyleme dönüşmedi. Kredi derecelendirme kuruluşlarından başlayacak olursak, ekonomik görünümün durağana çevrilmesi maalesef not artışı anlamına gelmiyor. Durağan görünüm, ekonomi yönetiminde veya uluslararası makro-finansal konjonktürde önemli bir değişim olmaması halinde kredi notunun aynı kalacağı anlamına geliyor. Türkiye’nin mevcut uluslararası kredi notu da “son derece spekülatif” olarak adlandırılan kategoride. Bir başka ifadeyle mali taahhütler yerine getirilmekte; ancak ödemeye devam etme kapasitesi iş ve ekonomik ortamdaki bozulmaya karşı hassas demek. Benzer şekilde uluslararası yatırım fonlarından da seçim sonrası dönemde yurt içine kayda değer bir portföy girişi olmadı. Aynı husus uluslararası doğrudan yatırımlar için de geçerli.


Dr. Burcu Aydın Özüdoğru’nun yazısı

SON HABERLER

Orhan Pamuk’un yazısı: Ben, Canbaz

‘Orhan Pamuk. Eşyaların Tesellisi’ sergisi, Orhan Pamuk ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları (SKD) iş birliğiyle, Alte Meister Galerisi Semper Salonu’nda açıldı. Pamuk, Dresden Müzeleri’ndeki koleksiyonlardan ilhamla bu sergiye özel 19 yeni eser üretti. Aynı zamanda yazılarını Pamuk’un kaleme aldığı Almanca bir katalog da çıkarıldı. Bu yazı, katalogdan seçilmiştir.