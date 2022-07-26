Down sendromlu kadın, kısa mesafe triatlonu tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Britanya’da, Down sendromlu bir kadın, kısa mesafe triatlonu tamamlayarak bir ilke imza attı ve adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

Judy ve Jade Kingdom. Fotoğraflar: BBC

Yüzme, bisiklet, koşudan oluşan triatlonu tamamlayan Jade Kingdom (35), yaşadığı Kuzey Devon’daki bir rehabilitasyon merkezi için 20 bin sterlin (430 bin 146 lira) bağış topladı.

Geçen yıl 7 Ağustos’ta, başkent Londra’daki organizasyonda, kısa mesafe (sprint) triatlonun kuralları uyarınca, 750 metre yüzen, 20 kilometre bisiklete binen ve 5 kilometre koşan Kingdom, 2 saat 39 dakika 55 saniyede üç branştaki başarı ve dayanaklılığını gösterdi. Guinness Rekorlar Kitabı Kingdom’ın başarısını tescil etti. Kingdom, sertifikasını 21 Temmuz’da Londra’da aldı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın editörü Craig Glenday, Kingdom’ın, rekor kıramayacağını, başarı elde edemeyeceğini düşünenler için örnek olduğunu belirterek, ”Usain Bolt ve bazı büyük isimlerin yanında adı yer alacak bundan böyle” dedi.

Jade Kingdom, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söylerken annesi Judy Kingdom, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, ”Bunu başaracağını rüyamda görsem inanmazdım” dedi. Judy Kingdom, geçmişte birçok yarışı tamamlayan kızının çok çalıştığını anlattı.

Jade Kingdom’ın bir sonraki hedefi başkent Londra’da 10 kilometre yüzmek.