Döşemealtı belediye başkanına ‘azmettirmek’ten hapis cezası

Antalya’da, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ‘cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçuna azmettirmekten bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA’nın haberine göre Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Turgay Genç, A.A., H.A., Z.S. ve S.Ö. katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.D.D., bir süre önce hayatını kaybeden müşteki F.E.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi.

F.E.’nin olay günü borcunu vermek için kendisini çağırdığını anlatan tanık şöyle devam etti: “Gittiğimiz yer sanık Turgay Genç’e ait evin olduğu bölgeymiş. Bana hiçbir şey söylemedi. Biz orada beklerken diğer araç geldi ve araçtan dört kişi indi. F.E. o kişilere doğru yürüdü. Ne konuştuklarını ayrıntılı bir şekilde duymadım. Sadece karşı tarafın ‘Gideceğiz’ şeklinde bir söylemde bulunduğunu duydum. Bir yere gittik ve orada mağdur araçtan inip bir yere girdi.”

Mütalaasını açıklayan savcı, Genç ile müşteki arasında daha önce anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğunu ifade etti. Müşteki F.E.’nin, Turgay Genç’in bulunduğu Döşemealtı Belediye Spor Kulübü’ne gittiğinin bildirildiği mütalaada, “Turgay Genç’in azmettirmesiyle diğer sanıklar tehdit altında müştekiyi Genç’in bulunduğu yere götürmüş ve böylece üzerlerine atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu’nu işledikleri sabit görülmüştür” dendi.

F.E.’nin Genç ile orada bir müddet konuştuktan sonra ayrıldığı ifade edildi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar A.A, H.A, Z.S. ve S.Ö’ye ‘cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Genç ise bu suçu azmettirmekten bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların cezalarının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.