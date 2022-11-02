Dört yaşındaki çocuk sığınmacı teknesinde tek başına: Ailesi olmadan İtalya’ya gitti

Tunus’tan sığınmacıları taşıyan bir tekneyle yola çıkarken anne-babasından ayrı düşen dört yaşındaki kız çocuğu, tek başına İtalya’ya gitti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

İtalyan yetkililerin ‘Linda’ olarak hitap ettiği küçük kızı taşıyan tekne, denizden Avrupa’ya ulaşmak isteyen sığınmacıların kıtaya ilk ayak bastıkları yerlerden biri olan Lampedusa Adası’na, 26 saatlik yolculuk sonrasında 17 Ekim’de ulaştı.

Linda ve ailesi liman kenti Sayada’da yaşıyordu. Ülkede yaşanan siyasi kriz ve gıda sıkıntısı sokakta sandviç satan babasını yeni bir hayata başlamak umuduyla ülkeyi terk etme kararı almaya itti. Kalbinde sorun olan yedi yaşındaki ablasının Avrupa’da daha iyi bakılacağını düşünmesi de bu kararda etkendi.

Sığınmacı tekneleri karaya yanaşmıyor. Yolcuları biraz açıkta durup alıyor. Bu nedenle sığınmacıların belirli bir mesafeyi deniz içinde yürümeleri veya yüzmeleri gerekiyor.

16 Ekim’de yola çıkmak için tekneye doğru ilerlerken Linda babasının kucağındaydı. Bir anda annesinin çığlığını duydular. Linda’nın ablasına eşlik eden kadın onu bırakmış, elinde bavulla suya girmişti. Babası Linda’yı tekneye oturtup karısı ve büyük kızını almaya gitti. Ancak tekneyi kullanan kişi o sırada bir ışık gördü ve polis aracı geliyor sanıp henüz binmemiş olan sığınmacıları almadan yola çıktı. Linda teknedeydi ancak annesi, babası ve ablası binemeyenler arasındaydı.

Anne-babaya seyahat yasağı

70 kişiyi taşıyan teknede ailesi olmadan yolculuk yapan çocuğun anne babasına Tunuslu yetkililer seyahat yasağı koydu. Yaşananlardan sonra tutuklanıp serbest bırakılan çift, çocuğu tek başına bırakmakla suçlanıyor. Tunuslu yetkililer çocuğun iadesini istiyor.

İtalya’da yaşayan Tunusluları temsil eden üç milletvekilinden biri Maidi Karbay, Linda’nın Lampedusa Adası’ndan Palermo kentinde çocukların kaldığı bir toplum merkezine aktarıldığını, iyi olduğunu ancak sürekli anne-babasını sorduğunu onları ne zaman göreceğini merak ettiğini söyledi.

Çocuğun olup biteni anlamadığını ve büyük bir şok yaşadığını anlatan Karbay, ”Ülkesine dönmesi zor. Prosedürler var. Buradaki bir kurumun yasal koruması altında olduğu için zor prosedürler” dedi.

Psikolojik destek veriliyor

Küçük kıza destek veren ‘Save the Children’ adlı çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşunun açıklamasında, ”Diğer çocuklarla oyunuyor. Psikolojik destek veren ekibimiz onunla ilgileniyor” ifadeleri kullanıldı.

Cuma günü (28 Ekim), mahkemeden, çocuğun ülkesine gitmesine izin çıkmadı. Mahkemenin hakimi nihai kararını vermeden önce yolculuk öncesinde yaşananlarla ilgili ayrıntılı bilgi istedi.

Tunus Kadın, Çocuk ve Aile Bakanlığı da konsolosluk aracılığıyla çocuğun ülkesine geri dönmesi için görüşmeler yapılacağını açıkladı.

İtalya’da yeni seçilen aşırı sağcı hükümet, Kuzey Afrika’dan sığınmacıların gelmesini engellemek için katı önlemler alınacağına dair vaatte bulunmuştu.