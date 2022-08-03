Dört ülkeden ortak başvuru: Dünya Kupası 100’üncü yılında ‘eve’ dönmeli

Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay, 2030 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için aday oldu.

1930’daki final maçından bir kare. Uruguay’ın dördüncü golü. Fotoğraf: Vikipedi

Dört ülke, dünya futbolunun patronu Fifa’ya turnuvayı ortaklaşa düzenlemek için başvurdu. Uruguay’ın organizasyona ev sahipliği yapmak istemesinin özel bir nedeni var. İlk Dünya Kupası 1930’da Uruguay’da düzenlenmiş, şampiyon finalde Arjantin’i 4-2 yenen Uruguay olmuştu. Uruguaylı yetkililer, turnuvayı 100’üncü yılında ‘eve’ getirmek istiyor.

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da basın toplantısı düzenleyen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun başkanı Alejandro Dominguez de, ”Organizasyona ev sahipliği yapmak bu kıtanın bir rüyası” dedi: ”Elbette daha birçok Dünya Kupası olacak. Ama 100 yaşında eve gelmeli.”

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso, ”Dünya Kupası’nın 100 yıl sonra başladığı yerde düzenlenmesi haklı bir talep ve çok güzel olur” ifadelerini kullandı.

İspanya ve Portekiz de 2030 Dünya Kupası’nı ortaklaşa düzenlemek için başvurmuştu.

2022 Dünya Kupası’na Katar, 2026’dakine Kanada, Meksika ve ABD ev sahipliği yapacak. Fifa, 2030 yılının ev sahibini 2024’te belirleyecek.

Şili 1962’de, Arjantin 1978’de organizasyona ev sahipliği yaptı.