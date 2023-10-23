Dört sanatçı İstanbul Bienali’nden çekildi

Ateş Alpar, Bengü Karaduman, Kerem Ozan Bayraktar ve Yaşam Şaşmazer “sanat ortamına yönelik hissettiğimiz sorumluluk sebebiyle” diyerek 18’inci İstanbul Bienali’ne katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

İstanbul Bienali’nin düzenleyicisi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) bienal küratörlüğüne daha önce oybirliğiyle getirilen Defne Ayas’ı görevden alarak yerine Iwona Blazwick’i getirmesiyle başlayan tartışma sürüyor.

Dört sanatçı bugün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı ortak açıklamayla 18. İstanbul Bienali’nden çekildiklerini duyurdu.

Bienal ve çevresindeki kutuplaşmaların sanat üretimi ve paylaşımı için elverişli bir zemin sunmadığını söyleyen sanatçılar, “Üretimimizi doğrudan etkileyecek bu durum ve sanat ortamına yönelik hissettiğimiz sorumluluk sebebiyle 18. İstanbul Bienali’ne katılmama kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz” dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ne olmuştu?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Bienali’nin 18’inci edisyonunun küratörünü belirlemek üzere toplanan danışma kurulunun oy birliğiyle Defne Ayas’ı seçmesine rağmen vakfın yönetim kurulu, aynı zamanda danışma kurulunda da yer alan Iwona Blazwick’te karar kılmıştı. Kararın ardından danışma kurulunda görev yapan Agustín Pérez Rubio, Selen Ansen, Sarkis istifa etmişti.

Tartışmaların ardından İKSV bir açıklama yayınlayarak, danışma kurulu yönetmeliğinde değişiklikler yaptıklarını duyurmuştu. 2026 ve sonrasındaki bienallerde geçerli olacak yeni danışma kurulu yönetmeliğine göre, İKSV yönetimi sadece kurul tarafından önerilen üç adaydan birini küratör olarak davet edebilecek.