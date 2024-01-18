Dört kişilik ailenin haberleşme gideri yıllık 9 bine dayandı

Türkiye’de dört kişilik bir aile geçen yıl sabit telefon, internet ve cep telefonu hattına ortalama 8 bin 934 lira ödedi.

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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) verilerine göre iki çocuklu bir aile söz konusu hizmetler için ayda ortalama 744,49 lira harcadı.

Araştırmaya göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 lira, sabit internet bağlantısına vergiler dahil aylık ortalama 147,20 lira, cep telefonu hatlarına ise vergiler dahil aylık ortalama 128,35 lira ödendi.