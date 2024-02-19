Dört büyükler ‘kötü finansal performansıyla’ Avrupa’nın zirvesinde

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa’da öz sermayesinde en çok zarar eden 10 kulübün içerisinde yer aldı.

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UEFA ‘Avrupa Kulüpleri Finansman ve Yatırım’ raporunu yayınladı. Buna göre Avrupa kulüpleri içerisinde öz sermayesinde en çok zarar eden 10 kulübün dördü Türkiye’den.

UEFA’nın raporuna göre 2023’te net öz sermayede en çok zarar eden 10 Avrupa kulübü şöyle: