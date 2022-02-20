Dört aydır haber alınamayan muhtarın kaybolmasıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı

Elazığ’da, geçen yıl ekim ayından beri kayıp mahalle muhtarının kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli yakalandı.

AA’nın haberine göre Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci’den 18 Ekim 2021’den beri haber alınamıyor.

Ailesinin durumu polise bildirmesi sonrasında bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fiziki ve teknik takip sonucu oldukları gerekçesiyle üç çocuk babası Bahçeci’nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA’nın aktardığına göre ise birlikte geçen 18 Ekim 2021’de merkeze bağlı Genefik köyüne giden Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına, “Beni al” diyerek mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.