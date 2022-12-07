Donald Trump’ın şirketi vergi makamlarını dolandırmaktan suçlu bulundu

Donald Trump’ın emlak şirketi, vergi makamlarını dolandırmaktan mahkum edildi. Bu, eski ABD başkanının 2024’te yeniden başkanlık için kampanya yürütürken karşılaştığı yasal sıkıntıları artıracak.

Donald Trump (Reuters)

Dünya çapında oteller, golf sahaları ve diğer gayrimenkulleri işleten Trump Organizasyonu, eski mali işler müdürü Allen Weisselberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin kişisel harcamalarını karşılamaktan ve sanki bağımsız yüklenicilermiş gibi onlara ikramiye çekleri düzenlemekten suçlu bulundu.

Reuters’ın aktardığına göre, şirket, vergi makamlarını dolandırmak için plan yapmak, komplo kurmak ve ticari kayıtlarda tahrifat yapmak da dahil olmak üzere tüm suçlamalardan hüküm giydi. Şirket, 1,6 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya. Trump davada hüküm giymedi.

New York eyalet mahkemesinde görülen davaya başkanlık eden yargıç Juan Merchan, cezanın verileceği tarihi 13 Ocak olarak belirledi.

Para cezasının Trump Organizasyonu büyüklüğünde bir şirket için maddi olarak yıpratıcı olmasa da mahkumiyet, şirketin iş yapma kabiliyetini zorlaştırabilir.

Trump, geçtiğimiz haftalarda başkanlık adaylığını açıklamıştı. Mahkumiyet kararı, kampanya sürecinde Trump’ın başını ağrıtabilir.