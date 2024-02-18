Donald Trump ayakkabı işine girdi

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, Philadelphia’daki ‘spor ayakkabı hayranlarına yönelik’ bir kongre olan ‘Sneaker Con’da kendi ‘Trump markalı’ ayakkabı modelini tanıttı.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre konferansta Trump, internetten 399 dolara (12 bin 300 lira) satılan bir çift altın renkli ayakkabı tanıttı. Ayakkabılara ‘gettrumpsneakers.com’ adresinden ulaşılabilir.

Ayakkabısını tanıtırken Trump hem yuhalandı hem tezahüratlarla karşılandı.

Trump’ın bu çıkışı, New York’ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar (10 milyar 948 milyon 200 bin lira) para cezası yedikten sonra geldi.

Trump’ın ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olması bekleniyor.