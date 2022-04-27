Don nedeniyle meyve fiyatları ikiye katlandı

Martta etkili olan don, başta sert çekirdekliler olmak üzere tüm erkenci meyvelerde rekolte kaybına neden oldu.

Geçen yıla göre dört kata yakın artan kilogram maliyetiyle yüzde 65 artan işçilik maliyetinin fiyatlara yansıtılacağını belirten üreticiler, geçen yıl kilosu 20 TL olan kirazın bu yıl 40 TL’yi göreceğini söylüyor.

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Adana Çukurova’da 20 Mart’taki don olayının tarım alanlarında yol açtığı zararın boyutları, önceki hafta uçaktan çekilen bazı fotoğraflarla daha net ortaya çıktı.

Türkiye’nin en erkenci türlerinin yetiştirildiği bölgede, bu mevsimde yeşil bir görüntüye sahip olması gereken meyve bahçelerinin büyük oranda sarardığı görülüyor. Zararın özellikle erkenci sert çekirdekli meyvelerde ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu ürünlerde ciddi rekolte kaybı bekleniyor.

Dünya’dan Eray Şen ve Mehmet Nabi Batuk’a konuşan ziraat odası başkanları, tüketicilerin de olumsuz etkileneceğini söylüyor.

Mersin Tarsus’ta erkenci meyvede yaklaşık 60 bin dönüm arazi üzerinde nektarın, şeftali, kayısı, erik üretildiğini söyleyen Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Avcı, şunları dedi: “Sert çekirdekli ürünlerinde geçen yıl dalda 7 ile 8 lira olan fiyatlar bugün 20 TL’nin üzerine çıktı. Fiyatlardaki artışın en önemli nedeni üretim maliyetlerine gelen yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişen zamlar. Çiftçinin dondan kaynaklı rekolte kaybı yüzde 20 ile yüzde 100’ü buluyor. Dondan kaynaklı bölgemizde oluşan zarar ise 650 milyon TL’yi geçti. Meyve fiyatları mayıs başına kadar yüksek seyretmeye devam edecek.”